PISTOIA - MOCCIA CON I SOCIOLOGI PARLA DI FELICITÀ AI GIOVANISSIMI

Vertici dell’Associazione nazionale sociologi (Ans) e del suo dipartimento regionale riuniti oggi a Pistoia per la 19/ma edizione di ‘Dai un senso alla vita: rispettala!’, che quest’anno ha affrontato il tema della felicità nei giovani. Un tema tutt’altro che banale, che ha fatto emergere riflessioni profonde, come ha spiegato nel suo intervento il presidente nazionale dell’Ans, Pietro Zocconali.

Ragazze e ragazzi di due licei della provincia di Pistoia, Coluccio Salutati di Montecatini e Policarpo Petrocchi di Pistoia, a partire dallo scorso 4 marzo hanno risposto a dei questionari somministrati dai sociologi e hanno realizzato dei brevi video, singolarmente o in gruppo, nei hanno espresso cosa rappresenta per loro la felicità, affrontando però anche le paure e le preoccupazioni.

Nel corso dell’evento è stato premiato lo scrittore Federico Moccia per il suo libro ‘Semplicemente Amami’