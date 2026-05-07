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PISTOIA - LA SCUOLA IN PIAZZA, A PISTOIA PRESIDIO CONTRO LA RIFORMA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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La scuola pistoiese è tornata a far sentire la propria voce stamani. A partire dalle 9.30, una delegazione di docenti e personale scolastico si è riunita in via Mabellini, sotto la sede dell’Ufficio Scolastico Provinciale, per un presidio organizzato dalla Flc Cgil e Cobas. L’iniziativa si è inserita nel quadro dello sciopero nazionale contro la riforma degli istituti tecnici, un provvedimento che ha sollevato un’ondata di indignazione anche nel territorio pistoiese. I sindacati hanno ribadito la propria ferma contrarietà a una manovra che interviene pesantemente – è stato spiegato – sui curricula e sul monte ore, snaturando il profilo educativo degli studenti. Durante la mattinata sono stati snocciolati i numeri dei tagli: nel settore economico verrebbero penalizzate materie come Geografia e Lingue straniere, mentre nel tecnologico la riduzione riguarderebbe le Scienze sperimentali (-231 ore). La protesta ha toccato anche discipline cardine come Diritto, Economia e Matematica, senza dimenticare il taglio simbolico di un’ora di Italiano nelle classi quinte.

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