TOSCANA - PIOGGE RECORD: ALBERI CADUTI E SOTTOPASSI ALLAGATI

L’ondata di pioggia che si è abbattuta sulla Toscana ha lasciato strascichi importanti, come ormai accade spesso quando si verificano fenomeni intensi e repentini come quelli delle scorse ore. Dopo i numerosi interventi di ieri dei vigili del fuoco, anche la notte non è stata semplice: quattro interventi per danni da acqua e 11 per alberi e rami pericolanti. Tra questi la caduta sulla sede stradale di un grosso pino in via Pasquali a Firenze, che ha danneggiato quattro vetture parcheggiate.

Questa mattina invece a Calcinaia, nel pisano, un’auto è rimasta bloccata in un sottopasso allagato. La persona è riuscita ad uscire dal veicolo incolume e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il luogo dell’intervento.

Pioggia che si è abbattuta copiosamente anche sul Monte Faeta, teatro nei giorni scorsi di un vasto incendio. Qui l’allerta meteo è aggravata in arancione, data la fragile tenuta dei versanti colpiti dalle fiamme, e il rischio aumentato di dissesti e frane.

Del resto, di pioggia ne è caduta molta, troppa.

Oltre 110 mm cumulati caduti a Marliana (Pistoia), 109 mm a Montemurlo (Prato). Per quanto riguarda i corsi d’acqua, sotto osservazione per tutta la mattina l’Ombrone pistoiese e il Bisenzio.

Anche Firenze ieri ha visto quantità record di precipitazioni, oltre 85 mm nelle ultime 24 ore. Ma è tutta la regione ad essere interessata dai fenomeni, con ripercussioni anche sulla costa, a Livorno e Massa soprattutto. Questa zona sarà anche quella più interessata nelle prossime ore, quando la perturbazione dovrebbe spostarsi gradualmente verso nord-ovest. Resta comunque attiva l’allerta meteo fino alla mezzanotte di stasera. Da domani un graduale miglioramento, fino al weekend, quando sulla toscana dovrebbero tornare sole e caldo.