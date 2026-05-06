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LIVORNO - DIONISI: “AVVIERO’ UNA STRUTTURA COMMISSARIALE AUTONOMA”

Rachele Campi
Rachele Campi
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Dopo vent’anni di dibattiti e lo slittamento dal 2024 al 2030, la Darsena Europa tenta la svolta. Con il primo obiettivo fissato al 2027, SHIPPING ITALY anticipa il piano del Commissario Giancarlo Dionisi per colmare i ritardi e sbloccare un’opera che non può più restare un’incompiuta. Nelle risposte che seguono, il Commissario delinea una gestione improntata alla discontinuità: dall’annuncio di una struttura autonoma alla volontà di esercitare poteri sostitutivi per blindare i finanziamenti e i collegamenti ferroviari. Dalla ‘sorpresa’ per i deficit progettuali alla necessità di evitare il rischio di una ‘cattedrale nel deserto’, Dionisi chiarisce come intenda trasformare l’opera in un pilastro logistico internazionale, per garantire la competitività dello scalo labronico e il rispetto delle scadenze al 2027 e 2030.

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