Suvereto (LI) - SUBER, oltre duemila visitatori per la terza edizione

Sono stati oltre duemila i visitatori della terza edizione di Suber Wine Festival: un successo di pubblico e winelover che ha animato il borgo medievale di Suvereto, capitale enologica della Val di Cornia.

Il modo di comunicare vino e territorio è in profonda evoluzione e la terza edizione di Suber ne è stata una testimonianza chiara. Un appuntamento che ha segnato un passaggio decisivo: il festival ha messo in rete gli attori dell’enoturismo, costruendo un modello di accoglienza condiviso, capace di richiamare wine lover, famiglie, bikers e turisti grazie a un programma diffuso che ha animato Suvereto e la Val di Cornia con incontri, percorsi nel paesaggio e una partecipazione viva del borgo.

Accanto al vino, l’olio qui esprime la sua natura culturale e identitaria: un elemento che racconta paesaggio, sostenibilità e una visione condivisa della cultura dell’olio, per imparare a sceglierlo e valorizzarlo.

In questo territorio, dagli anni ’80 la visione di Hideyuki Miyakawa ha orientato agricoltura e accoglienza verso autenticità, paesaggio e identità, portando uno slancio decisivo alla nascita del Consorzio Val di Cornia. Un approccio essenziale che ha anticipato il lavoro delle nuove generazioni, oggi impegnate a custodire — più che costruire — il carattere vero del territorio.

Suber ci ha raccontato un territorio in crescita attraverso un percorso condiviso: un cammino che unisce tutti gli attori dell’accoglienza in una visione comune. Un’identità che certamente, si rafforzerà nel tempo, sostenuta da radici solide e dallo sguardo dei giovani viticoltori, capace di andare oltre l’oggi.