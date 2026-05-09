PRATO - La protesta di Sudd Cobas arriva davanti ai cancelli di un altro brand della moda: “Pronti a nuova vertenza”

Pronto a dare battaglia se non arriveranno risposte dal committente. Pronto a replicare la vertenza ‘L’Alba’ se non sarà raggiunto un accordo. Sudd Cobas, il sindacato autonomo che da anni si batte per affermare diritti e riconoscimenti degli operai sfruttati nelle fabbriche del distretto pratese, ha protestato oggi, sabato 9 maggio, davanti ai cancelli di Zuiki, committente principale della stireria All Goods che ha chiuso lasciando senza lavoro i quattro operai che l’anno scorso erano stati regolarizzati. “Zuiki dice di non aver rapporti con il subappalto ma questa – dice Luca Toscano – è un aggravante. Se la linea sarà ancora questa, partirà la mobilitazione”. Bandiere e cori di fronte al deposito di via Nara Marconi e presidio permanente, già dal 14 aprile, davanti al capannone in via Gora del Pero dove ha sede la stireria che il sindacato riconduce a quella chiusa. Sudd Cobas non si fermerà: “Non ci importa quanto è lunga la catena del subappalto, ci importa la responsabilità del committente. Qui ci sono lavoratori che attaccavano le etichette di Zuiki sui capi di abbigliamento, che lo hanno fatto per anni e allora oggi questa azienda, deve dare risposte”.

Scioperi, sit in, picchetti giorno e notte fino a quando la situazione non sarà risolta: “Oggi siamo qui ma – dice ancora Luca Toscano – questa protesta arriverà anche davanti ai negozi dove la merce viene messa in vendita. Vogliamo risposte e la risposta non può essere quella che abbiamo ricevuto. Andremo avanti, come sempre”.