Castel San Niccolò (AR) - MULINI AD ACQUA: DUE GIORNI DI EVENTI NEL CASENTINO

Alla scoperta dei mulini ad acqua del Casentino. Due giorni il 16 e 17 maggio con visite guidate, escursioni, assaggi e addirittura un corso di formazione accanto ai mugnai. Le iniziative sono organizzate dall’Ecomuseo del Casentino dell’Unione dei Comuni.

Il primo appuntamento, sabato 16 è alla sede del comune di Castel San Niccolò, a Strada in Casentino, con una tavola rotonda e poi un’escursione.