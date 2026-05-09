Attualità

Castel San Niccolò (AR) - MULINI AD ACQUA: DUE GIORNI DI EVENTI NEL CASENTINO

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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Alla scoperta dei mulini ad acqua del Casentino. Due giorni il 16 e 17 maggio con visite guidate, escursioni, assaggi e addirittura un corso di formazione accanto ai mugnai. Le iniziative sono organizzate dall’Ecomuseo del Casentino dell’Unione dei Comuni.
Il primo appuntamento, sabato 16 è alla sede del comune di Castel San Niccolò, a Strada in Casentino, con una tavola rotonda e poi un’escursione.

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