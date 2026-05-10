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ISOLA DEL GIGLIO (GR) - SQUALO NELLE ACQUE TOSCANE. L’ESPERTO: “NESSUN PERICOLO”

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Un grande squalo avvistato a fine aprile all’isola del giglio ha preoccupato i tanti che frequentano le spiagge toscane della zona. Ma l’esperto assicura: “nessun pericolo”.

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