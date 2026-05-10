TOSCANA - 15-17 MAGGIO ACQUA A RISCHIO PER 170MILA PERSONE

Entra nel vivo il cantiere per la cosiddetta ’Autostrada dell’Acqua’, con rubinetti a singhiozzo e disagi fra il 15 e il 17 maggio. Arrivano infatti a uno snodo cruciale i lavori di Publiacqua che hanno preso il via nei mesi scorsi con la posa delle nuove condotte tra i lungarni Pecori Giraldi e Colombo a Firenze. Ci saranno possibili disservizi che riguarderanno non solo il capoluogo ma anche Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Sesto Fiorentino, Signa, Poggio a Caiano e Prato, un’area in cui sono censite complessivamente oltre 170mila utenze, per circa 353mila unità abitative. Negli stessi giorni, si potranno verificare marginali mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione anche a Scandicci, Bagno a Ripoli, Carmignano, Montemurlo e Quarrata. In particolare, i disagi potranno verificarsi a partire dalle 22 di venerdì 15 maggio, sabato 16 e proseguire fino alla domenica 17. Il territorio interessato dai lavori è stato suddiviso in quattro aree, in base all’impatto dei cantieri e al livello di possibili disservizi: rossa (disservizi maggiori), arancio e gialla, più una fascia blu a Prato. In area rossa è prevista una netta riduzione della risorsa disponibile con forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua che potranno verificarsi anche al piano strada, per tutta la giornata.