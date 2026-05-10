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PISTOIA - ELEZIONI COMUNALI A PISTOIA, ECCO LA LISTA DELLA LEGA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Presentata la lista della Lega in vista delle prossime elezioni comunali di Pistoia del 24 e 25 maggio. Sicurezza, tutela del commercio e vicinanza concreta ai bisogni dei cittadini sono i punti chiave. Tra grandi temi politici e battaglie civiche, il Carroccio lancia la volata per la crescita della città.

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