Firenze - Schlein alla festa dell’Unità di Mondeggi

I complimenti alla comunità di Bagno a Ripoli per la mobilitazione che ha evitato la schedatura degli istituti scolastici ritenuti politicizzati da FdI, ma anche l’appello al centrodestra perchè permetta alla procura di Roma che indaga sul clan Senese di usare le chat tra il deputato di FdI Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, l’attacco al governo sul caro carburanti. E’ la sintesi della tappa della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein alla Festa dell’Unità di Mondeggi, che in oltre 30 anni di storia non aveva mai ricevuto le attenzioni dei vertici nazionali del partito. In 300 tra militanti e simpatizzanti, si sono dati appuntamento sul pratone per ascoltare la numero uno dei Dem, accompagnata dal segretario toscano Emiliano Fossi, dal governatore Eugenio Giani, dal segretario Pd e dal sindaco di Bagno a Ripoli. Per Schlein c’è solo una bussola che può orientare al meglio chi vuole governare questo Paese, la Costituzione. “Il miglior programma per qualunque governo è riuscire ad attuare fino in fondo la nostra Costituzione, che ha anche un articolo 11 molto importante che dice che l’Italia ripudia la guerra”. Anche il rincaro dei carburanti, ha affermato Schlein, “dipende dal fatto che la guerra ha ricominciato a infuocare il Medio Oriente e anche su questo il Governo non ha trovato il modo di dire nulla. Si sono richiusi nel silenzio, probabilmente perché temono altre sfuriate di Trump”. Quindi, ha concluso la segretaria del Pd, “ci vorrebbe un Governo che si ricordi” che il ripudio della guerra “è scritto nella Costituzione, e che faccia e dica qualcosa per porre fine a questi conflitti, ma che anzitutto si preoccupi dei problemi concreti degli italiani”.