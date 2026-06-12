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FIRENZE - FDI CHIEDE CONTRIBUTI PER NEGOZIANTI PENALIZZATI DA CANTIERI TRAMVIA

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Fratelli d’Italia, nella sua rappresentanza in Regione, Comune e Quartiere 3 si è riunita nei pressi dei cantieri di Viale Giannotti della Tramvia per Bagno a Ripoli dove per chiedere agevolazioni a sostegno delle attività commerciali coinvolte dai cantieri di tutta la linea. In realtà esiste già da gennaio uno sconto del 50% della Tari per i commercianti interessati dai lavori per una durata superiore a sei mesi ( requisito obbligatorio la regolarità con i pagamenti) ma Fratelli d’Italia va oltre.

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