FIRENZE - FDI CHIEDE CONTRIBUTI PER NEGOZIANTI PENALIZZATI DA CANTIERI TRAMVIA

Fratelli d’Italia, nella sua rappresentanza in Regione, Comune e Quartiere 3 si è riunita nei pressi dei cantieri di Viale Giannotti della Tramvia per Bagno a Ripoli dove per chiedere agevolazioni a sostegno delle attività commerciali coinvolte dai cantieri di tutta la linea. In realtà esiste già da gennaio uno sconto del 50% della Tari per i commercianti interessati dai lavori per una durata superiore a sei mesi ( requisito obbligatorio la regolarità con i pagamenti) ma Fratelli d’Italia va oltre.