PRATO - Sopra quota 400 i pratesi tesserati a Futuro Nazionale: Claudio Belgiorno verso la nomina di segretario provinciale

Dal 1 marzo ad oggi, sono più di 420 i cittadini pratesi che si sono tesserati a Futuro Nazione di Roberto Vannacci, e oltre 134mila in tutta Italia. Il partito si è ufficialmente costituito in città con la presentazione di alcuni esponenti del Direttivo, tra cui la nomina di Claudio Belgiorno come segretario provinciale, che verrà resa ufficiale dal generale l’8 agosto all’appuntamento con La Versiliana. “Da oggi si ufficializza un nuovo percorso e soprattutto parte la creazione del partito sul territorio, che conta già un numero importante di adesioni. – così Claudio Belgiorno, consigliere comunale Lista civica Belgiorno sindaco – Futuro Nazionale – Il nostro obiettivo è quello di diventare nei prossimi anni il primo partito di destra in città. Siamo l”unico partito che incontra i tesserati, di questi circa il 70% non aveva mai fatto parte di nessun partito politico. E non parlo solo di giovani ma anche di persone di 50/60 anni che hanno deciso di far parte di questa squadra come prima esperienza politica. Vannacci sta risvegliando quei valori che erano stati persi e che molti sono pronti a seguire”.

Presentato anche una parte del gruppo che lavorerà sul territorio, figure provenienti da vari partiti e liste civiche come Viola Stefanacci, ex militante Lega; Mirko Lafranceschina, capogruppo in Consiglio comunale prima del gruppo Centrodestra e poi per Prato al centro; Giancarlo Auzzi da Fratelli d’Italia e tra gli ultimi arrivati Pietro Miceli, candidato nella Lista civica Claudio Belgiorno sindaco. Altro dato che conferma la crescita di Futuro Nazione a Prato, è l’adesione di 160 persone, con oltre 50 in lista di attesa, alla cena dei rappresentati del partito a livello nazionale e regionale, che si terrà giovedì 30 luglio a Tavola. “Alla cena saranno presenti oltre 160 persone e annunceremo l’ingresso di una nuova figura che si unirà a Futuro Nazionale, ma di cui ancora non possiamo svelare il nome” conclude Belgiorno.

Soddisfazione per i risultati raggiunti finora, è stata espressa anche dal Coordinatore regionale Tommaso Villa: “La soddisfazione da parte di Futuro Nazionale è enorme, per noi è un onore avere in squadra Claudio Belgiorno, una persona che è importante per coinvolgere il territorio, come dimostrano i cinquemila voti che ha preso alle ultime elezioni. L’ufficialità verrà data dal generale Vannacci l’8 agosto all’appuntamento con La Versiliana, ci saranno tante altre sorprese e nomine. Grazie a Claudio torna la vera destra in Consiglio comunale a Prato, dando un segnale forte, tornando ad occupare uno spazio che era stato abbandonato. L’ obiettivo di Futuro Nazionale è quello di radicarsi sempre di più nel territorio e soprattutto in Toscana arrivare anche in quelle zone dove in passato il centrodestra è mancato”.