Politica

LIVORNO - SALVETTI E IL BILANCIO DEL SECONDO ANNO DI MANDATO

Rachele Campi
Rachele Campi
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E’ un bilancio positivo quello del sindaco di Livorno Luca Salvetti alla chiusura del secondo anno del suo secondo mandato. Nel primo dice il sindaco si è dato spazio alle idee e ai progetti, nel secondo abbiamo dato loro vita.

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