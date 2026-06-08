AREZZO - VINCE COMANDUCCI: LA CITTÀ RIMANE AL CENTRODESTRA

“È una vittoria di larga misura che ci dà veramente forza per fare sempre meglio e per pensare, già da domani, alla città – ha aggiunto -. Si tratta di un progetto nato pochi mesi fa, almeno nella sua fase operativa, anche se in realtà è stato elaborato e costruito da tempo. Abbiamo avuto poco tempo per metterlo in pratica, ma evidentemente le persone ne hanno compreso il valore e lo hanno recepito nel modo giusto”.

Nel corso della campagna elettorale, ha spiegato, il gruppo che lo ha sostenuto ha lavorato per individuare le criticità emerse negli ultimi anni e proporre risposte concrete e innovative. “Abbiamo cercato di analizzare tutto ciò che ha funzionato meno nella gestione della città e di individuare soluzioni nuove per affrontare quei problemi. Credo che i cittadini abbiano visto in me una persona determinata, proveniente dal mondo del lavoro, che ha scelto di mettere in pausa la propria vita professionale e personale per dedicarsi completamente a questa sfida. Probabilmente è stata premiata sia la persona sia il progetto che ha accompagnato tutta la campagna elettorale”.

Il neo sindaco ha poi rivolto un pensiero anche alla sua esperienza sportiva. Oltre all’impegno politico, infatti, ricopre il ruolo di allenatore di pallavolo ed è stato recentemente protagonista della storica promozione in Serie C della Savinese. “Nel giro di due giorni abbiamo conquistato una promozione storica e poi è arrivata la vittoria alle elezioni. I ragazzi sapevano che, se entrambe le cose fossero andate a buon fine, non avrei potuto continuare ad allenarli il prossimo anno”.