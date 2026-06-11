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PISTOIA - CAPECCHI VARA NUOVA GIUNTA PISTOIA, METÀ ASSESSORI AL PD

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Presentata ufficialmente la nuova squadra di governo del Comune di Pistoia. Ieri sera, in una Sala Maggiore di Palazzo Comunale gremita di pubblico, il sindaco Giovanni Capecchi ha svelato la composizione della nuova giunta, contrassegnata da una perfetta parità di genere: quattro donne e quattro uomini. Quattro gli assessori in quota Partito Democratico: Stefania Nesi sarà vicesindaca con deleghe a politiche strategiche, attività produttive e progettazione europea; Matteo Giusti si occuperà di lavori pubblici, mobilità e sport; a Riccardo Trallori vanno urbanistica e rigenerazione urbana, mentre Elena Sinimberghi gestirà i servizi educativi e il personale. Il resto della coalizione vede Mattia Nesti di Alleanza Verdi e Sinistra al bilancio e all’ambiente. Infine, la squadra civica del “campo largo”: Sandro Giannessi ai servizi sociali e alla salute, Marica Setaro alla cultura e università, e Olimpia Banci al commercio e al turismo.

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