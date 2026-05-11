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LIVORNO - IPPODROMO, PROSSIMA APERTURA PREVISTA PER IL 5 GIUGNO

Rachele Campi
Rachele Campi
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Dal 2015 al 2020 è rimasto chiuso al pubblico. Parliamo dell’ippodromo Federico Caprilli di Livorno, situato ai margini del quartiere d’Ardenza, a poca distanza dallo stadio Armando Picchi e dall’Accademia Navale, ad un passo dal mare. Ha ritrovato nuova vita grazie all’intervento del sindaco Luca Salvetti che insieme all’amministrazione comunale lo ha riaperto con una gestione diretta. La parte delle corse dei cavalli sarà gestita dalla società pisana Alfea. L’apertura è prevista per il 5 giugno.

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