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FIRENZE - GIANI, HANTAVIRUS: DONNA FIORENTINA IN ISOLAMENTO, NESSUN ALLARME

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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E’ in stretto isolamento ma senza sintomi la donna fiorentina passeggera dell’aereo Klm da Johannesburg a Amsterdam su cui salì anche la donna, poi deceduta, che era presente sulla nave da crociera dove è nato il contagio di hantavirus. Il Presidente Giani tranquillizza la popolazione

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