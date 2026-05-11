FIRENZE - GAMB: IL NUOVO NOME PER SETTE MUSEI, CON UN UNICO LOGO

Si chiama GAMB la nuova realtà museale fiorentina presentata lo scorso gennaio che riunisce la Galleria dell’Accademia e i Musei del Bargello (i quali a loro volta oltre al Bargello comprendono le Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati, Orsanmichele, Casa Martelli e l’ex chiesa di San Procolo. Il logo di GAMB è stato realizzato da uno Studio di Milano senza l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale ma partendo dal territorio in cui i sette musei sono dislocati. Gamb è ormai una realtà museale fatta di 50.632 opere, una superficie espositiva totale di 18.610 metri quadrati, un’affluenza complessiva superiore a tre milioni di visitatori nel 2025. La riorganizzazione comprende interventi di restauro, riallestimento e per corsitematici (per i quali occorrerà ancora qualche mese, sottolinea la Direttrice), con biglietti e orari unificati (oltre ai singoli, c’è ora un biglietto di 38 euro che consente la visita a tutti i Musei nelle 72 ore, un altro di 26 euro per visitare in 48 ore Accademia e Bargello. Non sono previste, ma forse lo saranno in futuro, agevolazioni per i residenti