TOSCANA - FERROVIE. GLI INTERVENTI NELLA NOSTRA REGIONE

Sono 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un totale di 11,6 miliardi di euro di investimenti nel 2025. I numeri sono stati dati i oggi dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, nel corso di una conferenza stampa a Roma.

Per quanto riguarda la rete ferroviaria in Toscana, nei prossimi mesi sono previste alcune interruzioni programmate che garantiranno comunque adeguati livelli di mobilità e di offerta ferroviaria, anche attraverso itinerari alternativi e rimodulazioni del servizio: il nodo di Firenze sarà interessato dal 5 al 9 luglio e dal 26 al 30 luglio dalla seconda fase della sostituzione del cavalcavia di Ponte al Pino, con soluzioni di viaggio che prevedono navette bus fra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Campo di Marte o deviazioni sulla linea Tirrenica.

Sulla linea alta velocità Firenze-Roma: dal 10 al 28 agosto ci sarà un’ interruzione tra Chiusi Sud e Orvieto Nord per interventi di manutenzione alla galleria Fabro e al viadotto Paglia. Durante le attività di cantiere, i treni percorreranno la linea convenzionale con allungamenti dei tempi di viaggio.

Sempre in Toscana sono programmate attività di cantiere che interesseranno le linee Regionali: Firenze – Borgo S. Lorenzo – Faenza dall’11 giugno al 1 luglio con l’installazione del dispositivo per la supervisione e per il controllo del distanziamento dei treni, • Lucca – Aulla Lunigiana dal 14 giugno al 6 settembre tra Minucciano e Castelnuovo e dal 14 giugno al 14 luglio tra Aulla Lunigiana e Minucciano con lavori di manutenzione straordinaria a gallerie ed opere civili. Sulla Firenze – Roma linea convenzionale dal 10 al 28 agosto per lavori di manutenzione al Ponte Rio Maggiore nei pressi di Chiusi