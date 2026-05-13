FIRENZE - PROGETTO VELA: INSERIMENTO LAVORATIVO DI I SOGGETTI FRAGILI

Dalla pulizia ordinaria dei fontanelli pubblici alla gestione del verde, passando per le piccole manutenzioni. Non sono solo semplici attività ma l’inizio di un percorso di crescita, inclusione sociale e inserimento lavorativo per soggetti fragili. È quello che ha messo in campo Publiacqua assieme alla Cooperativa Cristoforo. L’iniziativa prevede laboratori di 120 ore con lo scopo di inserire in un contesto lavorativo dei soggetti afferenti alle categorie di svantaggio o di fragilità. I laboratori sono finanziati grazie al progetto V.eLA (Valutazione e Lavoro), promosso dalla Società della Salute (SdS) di Firenze con risorse del Fondo Sociale Europeo. Il progetto V.eLa, che ha preso da metà 2025, ha una durata di 36 mesi e ha riguardato oltre 200 persone in condizioni di fragilità: 78 tirocini attivati, inserite 61 persone in laboratori propedeutici all’occupabilità e garantito a 67 cittadini percorsi di formazione specialistica (sicurezza e HACCP), rendendoli pronti a rientrare nel mercato del lavoro. A questi si aggiungono altre 30 persone che stanno ultimando proprio ora la fase di orientamento.