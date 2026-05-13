PISTOIA - PISTOIA ROSSA PRESENTA LA LISTA PER MANCINELLI SINDACO

Pistoia Rossa ha presentato la propria lista per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio a sostegno del candidato sindaco Fabrizio Mancinelli. Il gruppo propone un programma di netta rottura verso le passate amministrazioni, puntando sul recupero sociale di aree come ex-Breda, Ceppo e Sbertoli, oltre allo stop ai pesticidi in agricoltura e alla ripubblicizzazione dell’acqua. L’obiettivo è coinvolgere chi si sente escluso dalla politica istituzionale, intercettando il bacino dell’astensionismo e del dissenso che ha già animato le battaglie della sinistra radicale.