PRATO - Elezioni, Gasparri (FI) a Prato per suonare la carica: “Sfida impegnativa ma noi ci siamo: la città ha bisogno di risposte”

“Forza Italia c’è con impegno, lealtà e convinzione al fianco del candidato sindaco Gianluca Banchelli”. A Prato oggi, sabato 9 maggio, ha fatto tappa il senatore e responsabile Enti Locali, Maurizio Gasparri, sempre presente – va detto – ad ogni appuntamento elettorale. A fare gli onori di casa i dirigenti locali del partito e l’onorevole Erica Mazzetti. Gasparri ha parlato di sfida impegnativa riferendosi alle elezioni del 24 e 25 maggio: “Siamo chiamati ad una sfida difficile contro un sindaco di ritorno – ha detto – ma la nostra è una tradizione di impegno sui territori ed è così anche questa volta. Prato ha bisogno di risposte sulla sicurezza, sullo sviluppo, sulle prospettive economiche e siamo qui per dire la nostra”. Il senatore non ha mancato di ripercorrere la fase che ha preceduto la scelta finale del candidato sindaco: “Ci siamo messi a disposizione della coalizione provando anche ad offrire soluzioni e per questo ringrazio Rita Pieri per la sua consueta disponibilità. Poi – ha proseguito – è arrivata la proposta di Fratelli d’Italia che sosteniamo convintamente. Io, come sempre, sono al fianco dei nostri militanti che ringrazio per il lavoro quotidiano sul territorio così come ringrazio i dirigenti che operano per il partito”. Quanto alla sfida certamente impegnativa, Gasparri ha detto: “Forza Italia è abituata alle grandi sfide. Ci davano per scomparsi dopo che è venuto a mancare un leader insostituibile e impareggiabile come Silvio Berlusconi, ma con Tajani abbiamo resistito e lavorato e il partito è arrivato al 10 per cento alle Europee e oggi conta 250mila iscritti in tutta Italia. Siamo impegnati attualmente nell’esercizio democratico come dimostrano i tanti congressi sui territori e siamo un elemento essenziale per la coalizione, elemento di grande serietà”.