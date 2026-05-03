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PISTOIA - PISTOIA: LISTA UNICA PER FORZA ITALIA, AMO PISTOIA, LED E UDC

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Presentata la lista del raggruppamento Ancora più Pistoia, comprendente Forza Italia, Amo Pistoia, LeD e Udc, che sostiene la candidata sindaca Anna Maria Celesti, alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio prossimo. Rinnovamento e competenza è la parola d’ordine.

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