Politica

PISTOIA - NOI MODERATI PRESENTA LISTA A SOSTEGNO DI ANNA MARIA CELESTI

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Presentata in vista delle elezioni comunali a Pistoia del 24 e 25 maggio, la lista di ‘Noi Moderati’, che sostiene la candidatura a sindaca di Anna Maria Celesti. Gianluca Iori commissario del partito e capolista ha illustrato i punti fondamentali del programma.

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