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PISTOIA - PRESENTATA LA LISTA CIVICA PER CELESTI SINDACA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Presentata la squadra dei candidati civici che appoggia la candidatura a sindaca di Pistoia per il centrodestra di Anna Maria Celesti, in vista delle elezioni del prossimo 24 e 25 maggio. La lista porta il nome dell’ex sindaco Tomasi, si chiama ““Tomasi – Avanti Pistoia per Celesti Sindaco”.

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