PRATO - CANDIDATI SINDACO E LISTE AMMESSE

Saranno sei i candidati sindaco che i prossimi 24 e 25 maggio si sfideranno nelle urne per conquistare il Comune di Prato, che torna al voto dopo la pausa del commissariamento. La commissione elettorale ha escluso Mario Adinolfi con la sua lista Popolo della Famiglia che non è risultata in regole con le normative. Tutti ammessi, invece, gli altri sei candidati, compreso Emilio Paradiso che si presenta alla guida della lista Alleati per Prato e Jonathan Targetti che ha avuto qualche problema di natura formale, avendo raccolto le firme su moduli diversi da quelli previsti. Quindi sono sei i candidati sindaco ammessi per un totale di dodici liste. L’ordine sorteggiato per il posizionamento sulla scheda elettorale è il seguente: Biffoni; Paradiso; Banchelli; Zanieri; Targetti, Belgiorno.

Riepilogando, quindi, in corsa per l’elezione a sindaco ci sarà l’attuale consigliere regionale del Pd Matteo Biffoni, già sindaco per due legislature, alla guida della coalizione di campo largo con a sostegno le liste di Pd, Avs e 5 Stelle oltre a due civiche: la lista Biffoni Sindaco e quella Orgoglio per Prato-Casa Riformista. Il centrodestra schiera invece l’esponente di Fratelli d’Italia Gianluca Banchelli, sostenuto, oltre che dal suo partito, anche da Forza Italia e Lega. Sempre in area centrodestra c’è l’ex consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Belgiorno, alla guida di una lista che porta il suo nome. Poi Jonathan Targetti con “L’alternativa c’è” che riunisce nove tra partiti, associazioni e movimenti. L’elenco prosegue con Enrico Zanieri per Unità Popolare, che mette insieme Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo ed Emilio Paradiso alla guida della lista Alleati per Prato che unisce una serie di figure deluse dai partiti tradizionali.

A seguire tutti candidati consiglieri lista per lista.

LISTA BIFFONI SINDACO

Andrea Bertini, Andrea Risaliti, Bernardo D’Alò, Caterina Ramogida, Chiara Berni, Costanza Tassi, Cristiana Scirocco, Cristina Gargini, Elena Pieralli, Elisabetta Gasparrini, Giacomo Sbolgi, Giovanni Longobardi, Maria Giovanna Granieri, Laura Quintadamo, Leonardo Borsacchi, Luca Vannucci, Luciana Biancalani, Marco Burani, Mauro Vaiani, Moreno Sarti, Rebecca Madou, Riccardo Vaccai, Rita Vargiu, Roberto Porcu, Roberto Provenzano, Sandra Mugnaioni, Sara Bartolozzi, Simone Puggelli, Simone Rizzuto, Venanzio De Rienzo, Vittoria Coppini. .

PD

Gabriele Alberti, Derio Bacci, Fulvio Barni, Francesco Bellandi, Lucia Berni, Francesco Berti, Cristina Betti, Gabriele Bresci, Michela Buongiovanni, Martina Cacciato, Maurizio Calussi, Elena Cardosi, Edoardo Carli, Eleonora Carta, Elisa Cherus, Mariagrazia Ciambellotti, Gianluca Coppini, Antonio Facchi, Francesca Faggi, Adamo Guerriero, Carla Guerrini, Stefano Nesi, Giuseppina Petruccelli, Matilde Rosati, Arjana Salimusaj, Marco Sapia, Lamberto Scali, Matilde Spinelli, Antonio Tammaro, Paola Tassi, Lorenzo Tinagli, Letizia Zaccardo

AVS

Lorenzo Chiani, Eleonora Cossu, Viola Alessandrini, Paolo Balestri, Marco Benedetti, Gemma Bettazzi, Aurora Betti, Barbara Calamini, Tiziano Cappuccini, Lisa Caputo, Sara Carli, Filippo Civinini, David Colzi, Paolo Della Giovampaola, Mattia De Nardis, Riccardo Di Vita Riccardo detto Massimo, Fabio Giusti, Davide Gucci, Provvidenza Guida detta Enza, Maria Elvira Liscia, Tatiana Lucarini, Massimo Mango, Lea Miale, Donato Nolè, Cinzia Paradiso, Pietro Picardi, Lorenzo Pollastri, Niccolò Sanesi, Marjo Sharka, Marco Sinisgalli, Massimo Belardi, Alessandro Bonacchi

ORGOGLIO PER PRATO-CASA RIFORMISTA

Rosanna Sciumbata, Pasquale Palumbo, Jacopo Azzini, Carlotta Bemer, Livio Benelli, Francesca Alzira Bertini, Annamaria Brogioni, Bruna Capolupo, Filippo Carlà Campa, Sasha-Edwuard Ciatti, Florin Dervishi, Roberto Feroleto, Livia Foglia, Ioan Ghergut, Rachele Maria Lapenna, Michela Mannelli, Sara Marino, Tiziano Massara, Clotilde Minieri, Edoardo Pasquinelli, Ruberto Pellegrino, Francesco Petracchi, Arcangelo Prestigiacomo, Xhemile Pjeci, Marzia Radesca, Flavio Rodi, Stefania Salpietro, Claudio Sarti, Carmela Scalise, Lorenzo Scalise, Sara Sgatti, Roccangelo Tritto .

MOVIMENTO 5 STELLE

Chiara Bartalini, Luca Magherini, Roberto Chelli, Marco Pratesi, Nora Bacci, Massimiliano Barbieri, Lorenzo Galasso, Andrea Fossi, Patrizia Poli, Riccardo Lucci, Daniele Ciarchi, Rita Giampiera Mazzoni, Roberto Altieri, Antonella Pansolli, Vincenzo Falci, Elisabetta Mirri, Carmela Riccardi, Valter Rugi, Paola Affortunati, Luigi Pisano, Francesca Pini, Stefano Piccolo, Paolo Milletti, Fabio Gabucci, Gian Piero Solitario

FRATELLI D’ITALIA

Eleonora Cioni, Cosimo Zecchi e Rocco Rizzo, Cristina Attucci, Giovanni Bambagioni, Giulio Benelli, Alessandro Bessi, Marco Bonacchi, Vito Cataldo, Lelio Consani, Stefano Ferrari, Fabio Fiorentini, Daniele Franzese, Elena Ganugi, Luciano Gestri, Alice Gigliotti Forti, Aldo Godi, Alberto Ianni, Alessia Lenzi, Lorella Lenzi, Romilda Marzari, Sabrina Materazzi, Dania Melani, Gianluca Mingolello, Marilena Molta, Matteo Nincheri, Patrizia Nunziati, Patrizia Ovattoni, Umberto Pasquale Alessio Presutti Gallinella, Gregory Rossi, Maria Scaramuzza e Gabriele Zottoli.

FORZA ITALIA

Francesco Cappelli, Veronica Versace Scopelliti, Gabriele Agati, Giuseppe Capone, Alessandro Catalano, Luca Carti, Patrizia Ciampi, Franco Chiti, Ilenia Colzi, Antonio Del Giacinto, Lorenzo Frasconi, Giuseppina Garofalo, Roberto Giugni, Miria Giusti, Fabio Hoxha, Francesco Iacono, Alice Mungiano, Emanuele Maria Tarcisio Martinuzzi, Giulio Mencattini, Alfonso Napolitano, Glenda Narcisi, Anna detta Edy Pacini, Lorenzo Paoletti, Cinzia Petrone, Assunta Pisaniello, Sergio Toccafondi, Silvia Toscano, Giovanni Vespertino.

LEGA

George Claudiu Stanasel, Sofia Perretta, David Carlesi, Viola Stefanacci, Roberto Cecchetti, Elena Baroncelli, Francesco Soffi, Sveva De Benedictis, Jacopo Bacci, Giovanna Favorito, Alberto Martini, Anamaria Silvia Codilean Anamaria, Giuseppe Roscitano, Loredana Lena, Gaetano Antonio Ravalli, Valentina Pieroni, Leonardo Sali, Erika Di Simone, Antonio Piscitelli, Anna Maria Maniscalchi, Marco Poggi, Arianna Berti, Paolo Raiko Benassai, Maria Diletta Peruzzi, Lapo Curcetti, Monica Timofte, Francesco Berlincioni, Marta Zilianti, Alex Anzaldi, Giovanna Moretti, Letizia Faggi

UNITA’ POPOLARE

Marco Chiti, Paola Battaglieri, Eva Santini, Matteo Pellegrino, Antonella Del Conte, Rosa Barnaba, Fulvio Castellano detto “Mirko”, Sonia Fligor, Fabio Lupetti, Sandro Bigagli, Irene Venuti, Niccolò Magni, Ivan Monducci, Costanza Cocci, Mirko Gelli, Sabrina Lombardi,, Lorenzo Ranfagni, Eleonora Zollo, Marta Voccia, Patrizia Vignoli, Evaluna Russo, Sara Barni, Stefano Luzzi, Giulia D’Anzi, Marco Vesigna

LISTA BELGIORNO SINDACO

Rossella Risaliti, Fabio Piccioli, Lorenzo d’Amico, Arianna Avellina,Elena Cocchi, Elena Doina Duca, Giovanni Frondizi, Alessio Giunti, Gakie Gori, Andrea Guasti, Greta Gueli, Mirushe Koci, Massimo Lupino, Pietro Miceli, Brenda Mormile, Gianmarco Olmi, Leo Mauro Roberto, James Russo, Stefano Salatino, Mirko Spataro, Massimo Magni, , Elia Ariu, Carmela Campanile, Folco Papi, Teresa Monda

L’ALTERNATIVA C’E’

Alberto Ansiati, Blanca Aznárez Zango detta Blanca, Francesca Baldanzi, Michele Bolognesi, Elena Chiostrini, Dina Cianelli, Sara Colzi, Daniela Forconi, Matteo Giovannelli detto Giuà, Federico Godi, Gianluca Gualtieri, Stefano Lenzi, Marianna Leti, Fiora Livi, Paolo Lo Frano, Leandro Lucarini, Gaia Manzi, Davide Mazzoni, Elena Mazzuoli, Oksana Melnyk, Alessandro Mercantelli, Aldo Milone, Gabriele Moretti, Cristiano Peruzzi, Pasquale Petrella, Gulia Riccomini, Ginevra Rocchi, Rita Rosa, Teresa Senese, Massimo Tito Taiti, Francesco Vallerini, Isabella Zingarini.

ALLEATI PER PRATO

Enrico Lai, Mario Vicinanza, Anna Poli, Sergio Castignani, Carmela Caggiano, Samuela Bresci, Maurizio Nardozza, Manola Rossi, Sabrina Mordini, Alessia Perugini, Mario di Blasio, Alessandra Nieri, Katia Polidori, Giada Pellegrinetti, Stefano Carotta, Anna Maria Pacchioni, Saverio Loriano Fibucchi, Elena Paradiso, Silvia Nieri, Luciano Bini, Stenio Salvadori, Annamaria Soda