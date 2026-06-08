PISTOIA - PISTOIA, SLITTA LA GIUNTA: CAPECCHI, “QUESTIONE DI GIORNI”

Era attesa per oggi la comunicazione ufficiale sui nomi dei componenti della nuova giunta comunale di Pistoia. Le aspettative della vigilia, tuttavia, sono andate deluse: l’annuncio della squadra di governo è slittato. Evidentemente ci sono ancora alcuni nodi politici da sciogliere e pesi da equilibrare all’interno della coalizione del “campo largo”. Dietro il rinvio si nasconderebbero le ultime trattative sui nodi chiave della futura amministrazione. Il sindaco, Giovanni Capecchi, preferisce però gettare acqua sul fuoco, smentendo l’ipotesi di una vera e propria crisi interna. Per il primo cittadino si tratterebbe solo di limare gli ultimi dettagli: è questione di un paio di giorni al massimo, assicura, e la città avrà la sua nuova squadra.