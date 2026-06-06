LUCCA - A VIAREGGIO BALLOTTAGGIO TRA MAINERI E GRILLI

Una vera e propria “corsa” a Viareggio per rinnovare o farsi rilasciare la tessera elettorale in occasione delle elezioni amministrative e del ballottaggio in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. A contendersi la poltrona di sindaco due donne: Federica Maineri, candidata del Centrosinistra e la candidata dell’Area Civica col Centrodestra Unito Sara Grilli. Sono oltre 1.600 le pratiche svolte dall’Ufficio elettorale del Comune nelle ultime settimane. Nel fine settimana del primo turno (24-25 maggio), spiega il Comune in una nota, sono state evase circa 1.200 pratiche, tra rilascio di duplicati e rinnovi di tessere elettorali. A queste si sono aggiunte ulteriori 470 pratiche nelle giornate di lunedì 1 e mercoledì 3 giugno, principalmente relative a tessere complete che necessitavano del rinnovo. Iniziate le manovre per arrivare alla carica di Sindaco a Viareggio. Per la Maineri più attenzione ai quartieri, sicurezza urbana diritto alla casa, servizi, decoro, sociale partecipazione, rilancio economico e culturale. Per Sara Grilli: “Prioritari: la sicurezza e il completamento delle grandi opere”. Negli ultimi giorni Grilli ha ottenuto l’appoggio di Christian Marcucci, già candidato sindaco di Viareggio Torre del Lago – La Rinascita, di Luigi Troiso della lista Civicamente e di Buonsenso di Roberto Bucciarelli.