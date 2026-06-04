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FIRENZE - POLEMICHE PER BATTUTA SESSISTA DI UN CONSIGLIERE E REPLICA DI FUNARO

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Discussione nel Salone dei Duegento sul regolamento affitti brevi che estende lo stop ad altre zone della città oltre al centro Unesco. Il Consigliere Santarelli, entrato in Consiglio nel 2024 con la “Lista Sara Funaro Sindaca” e poi passato all’opposizione (è ora parte del Gruppo Misto-Noi Moderati), inizia il suo intervento con un commento che con gli affitti brevi non c’entra nulla ma che prende di mira la Sindaca Funaro suscitando numerose proteste per i toni sessisti. Prima viene ripreso dal Presidente del Consiglio poi è la stessa Funaro a rispondergli. Nel frattempo però lui dopo il suo intervento aveva lasciato l’aula. Ecco il botta e risposta. Santarelli: “Quando entra in aula, sindaca, saluti anche le minoranze. Il suo modo di entrare in aula le fa bene agli interni coscia ma fa molto male al rispetto dovuto per l’aula”. Replica di Funaro: “Agli interni coscia ci penso da sola. Io non so poi se al posto della sottoscritta ci fosse stato un sindaco uomo si sarebbe fatto riferimento all’interno coscia. Impariamo a rispettare le persone e quest’aula. Lui dice che non è un commento sessista, questo è sessismo a tutti gli effetti. Se non abbiamo rispetto verso le istituzioni, non possiamo averlo verso gli altri”. Santarelli, che non è più rientrato in Aula nemmeno per la votazione finale, non rinnega quanto detto né chiede scusa. In una nota successiva afferma: “Chi legge nelle mie parole un commento sessista è in mala fede e vuole distogliere l’attenzione dai problemi reali”. Come se questi, ci permettiamo, non lo fossero.

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