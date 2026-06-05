PISTOIA - NEO SINDACO CAPECCHI ‘NOMI DELLA GIUNTA ENTRO LUNEDÌ

Entro lunedì 8 giugno saranno resi noti i componenti della nuova giunta comunale di Pistoia. Lo ha confermato il sindaco neoeletto, Giovanni Capecchi, alle prese in queste ore con gli ultimi nodi politici da sciogliere per la quadratura della squadra di governo. Capecchi si è presentato alle elezioni comunali sostenuto dal “campo largo” composto da Pd, M5s, Avs, Rifondazione Comunista, civici e riformisti. Al centro del dibattito resta il peso della rappresentanza del Partito Democratico. Forte del risultato ottenuto alle amministrative del 24 e 25 maggio, il Pd rivendica 5 assessori su 8, richiesta su cui il primo cittadino ha finora mantenuto fermezza, richiamando alla coesione: “Avrò grande rispetto di chi mi ha sostenuto – ha dichiarato Capecchi -, però chiedo anche rispetto nei miei confronti. Lavorerò a una squadra di persone capaci nei vari ambiti”. Sulla trattativa l’ex portavoce Carradori critica le pretese del Pd (che chiede 5 assessori su 8), paventando il rischio di paralisi, mentre Italia Viva e +Europa esprimono piena fiducia nel sindaco senza rivendicare poltrone. Capecchi si mostra comunque ottimista sulla chiusura dell’accordo per la squadra di governo cittadina entro la scadenza di lunedì.