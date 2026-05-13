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QUARRATA (PT) - LAVORO: ACCORDO ALLA VOT INTERNATIONAL, INTERNALIZZATI 55 LAVORATORI

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Si è conclusa con una firma storica la vicenda sindacale alla Vot International di Quarrata: nella serata di ieri è stato siglato l’accordo per l’internalizzazione dei 55 lavoratori della filiera. I dipendenti delle società appaltatrici New Sofà e Palazzo Divani passeranno alle dirette dipendenze della capofila.    Il passaggio – spiegano i sindacati – comporterà l’applicazione del Ccnl Legno industria in sostituzione di quello Artigiani, con un incremento della paga base lorda di circa 190 euro mensili. L’intesa garantisce inoltre condizioni di miglior favore: buoni pasto, pagamento al 100% della malattia, premi di risultato e miglioramenti su ferie e aspettative. Soddisfazione espressa dal sindacato Sudd Cobas: “Siamo al traguardo di un percorso in salita iniziato 17 mesi fa con scioperi a oltranza contro gravi condizioni di sfruttamento. Questo accordo accorcia la filiera e inverte il modello basato sulle esternalizzazioni, dimostrando che la mobilitazione paga”. Positiva anche la valutazione della Fillea Cgil: “Una conquista importante che restituisce centralità alla qualità del lavoro”, dichiara Davide Chiappinelli, segretario generale Fillea Prato-Pistoia. “L’internalizzazione – aggiunge Chiappinelli – garantisce stabilità e diritti; questo risultato deve ora diventare un modello per il rilancio del tessuto manifatturiero del territorio pistoiese”.

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