Attualità

BAGNO E RIPOLI - GIUNTA E CONSIGLIERI A LEZIONE DI PRIMO SOCCORSO

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Una lezione che può salvare una vita. Sindaco, Giunta e Consiglieri del Comune di Bagno a Ripoli si sono trattenuti nella sala consiliare per imparare a usare i defibrillatori e a effettuare un massaggio cardiaco. L’iniziativa è nata nell’ambito della nuova delega al “Comune Cardioprotetto”, affidata alla consigliera comunale Katia Bruzzese. Il Corso base di primo soccorso è stato reso possibile grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato del territorio. Oltre ad approfondire le prime norme di comportamento in situazioni di emergenza, sindaco, giunta e consiglieri hanno potuto svolgere esercitazioni pratiche di massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore. Durante l’incontro sono state illustrate anche le modalità di utilizzo di due applicazIoni : DAEDove, una mappatura dei defibrillatori più vicini alla propria posizione in tempo reale tra i 31 presenti sul territorio, e 112 Where Are U, che consente di chiamare il numero di emergenza inviando automaticamente la propria localizzazione.

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