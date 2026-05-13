BAGNO E RIPOLI - GIUNTA E CONSIGLIERI A LEZIONE DI PRIMO SOCCORSO

Una lezione che può salvare una vita. Sindaco, Giunta e Consiglieri del Comune di Bagno a Ripoli si sono trattenuti nella sala consiliare per imparare a usare i defibrillatori e a effettuare un massaggio cardiaco. L’iniziativa è nata nell’ambito della nuova delega al “Comune Cardioprotetto”, affidata alla consigliera comunale Katia Bruzzese. Il Corso base di primo soccorso è stato reso possibile grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato del territorio. Oltre ad approfondire le prime norme di comportamento in situazioni di emergenza, sindaco, giunta e consiglieri hanno potuto svolgere esercitazioni pratiche di massaggio cardiaco e utilizzo del defibrillatore. Durante l’incontro sono state illustrate anche le modalità di utilizzo di due applicazIoni : DAEDove, una mappatura dei defibrillatori più vicini alla propria posizione in tempo reale tra i 31 presenti sul territorio, e 112 Where Are U, che consente di chiamare il numero di emergenza inviando automaticamente la propria localizzazione.