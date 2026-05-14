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PISA - PIAZZA DEI MIRACOLI, APERTURE SERALI

Rachele Campi
Rachele Campi
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Combattere l’overturism ovvero l’eccessivo afflusso di turisti nelle più belle piazze d’Italia aprendo i monumenti in orari serali. Così l’Opera Primaziale Pisana ha intenzione di snellire il flusso quotidiano dei visitatori di Piazza dei Miracoli. Le aperture serali permetteranno al visitatore di poter vivere la città di Pisa con tutta calma, magari visitando al mattino o nelle ore più calde anche il litorale pisano e la sera concedersi la possibilità di ammirare i monumenti delle piazza in un’atmosfera suggestiva magari a partire dal tramonto.

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