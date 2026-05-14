FIRENZE - GIORNATA DELL’INFERMIERE: SALARI BASSI E POCO AVANZAMENTO DI CARRIERA

Il 12 maggio 1820 è nata Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne. Per questo il 12 maggio è la giornata internazionale dell’infermiere. Ed è in questa occasione che si sono svolti due eventi formativi organizzati dall’Ordine degli infermieri Firenze Pistoia nelle due città. Il momento è piuttosto critico per la professione a causa soprattutto di stipendi bassi e poco avanzamento di carriera. Nel corso della giornata formativa organizzata a Firenze si è tenuto anche il giuramento dei neo laureati. Il giuramento, basato su perizia e deontologia, impegna l’infermiere a prendersi cura della persona, rispettando la vita in ogni fase e collaborando con il team sanitario.