FIRENZE - TURNI MASSACRANTI PER GLI SPECIALIZZANDI DI CAREGGI: UNIFI, “VIGILEREMO”

64 ore a settimana quando ne avrebbero dovute fare 38. E’ questo, cartellino alla mano, quello che ha denunciato la scorsa settimana l’Associazione Liberi Specializzandi sui turni massacranti cui sarebbero sottoposti. 100 ore in più in un mese, con punte di 130. Il dito è puntato verso le due aziende ospedaliero universitarie di Careggi a Firenze e le Scotte a Siena alle quali l’Associazione ha scritto una lettera per segnalare le “violazioni della normativa sull’orario di lavoro” che prevede turni non superiori alle 12,5 ore e un riposo di almeno 11 ore consecutive dopo ogni turno. Invece i turni avrebbero spesso superato le 13 ore e si sarebbero registrati casi di 20 giorni di lavoro consecutivi. Il picco è nella Chirurgia generale (l’84% degli specializzandi racconta di fare più ore del dovuto). Ma non va molto meglio in Anatomia patologica e Radioterapia (83%) e Urologia (82%). “Vigileremo” aveva annunciato subito la Rettrice