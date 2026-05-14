TOSCANA - GIOVANI AGRICOLTORI: IN TRE ANNI NATE OLTRE 1000 IMPRESE

In Toscana in tre anni sono nate oltre mille nuove imprese agricole under 40 . Più di 300 solo nell’ultimo anno. Un dato incoraggiante, sostenuto dalle risorse messe in campo dai bandi regionali per favorire il primo insediamento nelle aree rurali, che conferma come la strada intrapresa sia quella giusta, seppur ancora in salita. Quasi una nuova azienda agricola su due è nata nell’ultimo biennio. A pesare resta un saldo demografico profondamente negativo. Nonostante questo, nelle campagne toscane è in corso la più grande transizione generazionale del dopoguerra: secondo gli ultimi dati sono oltre 3.600 i giovani oggi alla guida di imprese agricole. Sono loro a spingere il settore verso la multifunzionalità 5.0: aziende non più orientate soltanto alla produzione agricola, ma realtà integrate con il territorio, impegnate nell’accoglienza, nella sostenibilità, nel sociale, nella didattica, nei servizi e nelle nuove tecnologie. È il quadro aggiornato di Giovani Impresa Coldiretti Toscana illustrato in occasione dell’assemblea regionale ospitata alla Cooperativa Giaggiolo di Castelfranco Piandiscò sulla base dei dati Infocamere della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – ISR. Sentiamo alcune storie