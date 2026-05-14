LIVORNO - BENETTI APRE LE PORTE A STUDENTI DI YACHT DESIGN

Benetti lancia il progetto Connecting Excellences, con un contest dedicato a immaginare il futuro della vita a bordo. Coinvolti 100 studenti di yacht design selezionati tra le migliori accademie. L’occasione è il World Boating Day 2026. Il cantiere lancia il progetto che mette in dialogo tre poli complementari: la cultura progettuale di Benetti, la visione dei designer internazionali legati al cantiere e il talento emergente delle migliori accademie. L’iniziativa si inserisce nel percorso formativo e di ricerca talenti dell’area People e Organization del gruppo e vedrà coinvolte alcune delle principali realtà italiane tra queste il politecnico di Milano, Ied di Torino e Università di Genova. Un incontro che nasce con l’obiettivo di far vivere il cantiere non solo come luogo di eccellenza produttiva ma anche come luogo di pensiero. Un hub culturale e progettuale, in cui sviluppare un confronto diretto tra i professionisti dello yachting contemporaneo e le nuove generazioni di designer. La giornata sarà dedicata agli studenti concepita come un’esperienza diretta all’interno dei processi reali dello yachting.