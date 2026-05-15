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PISA - TRA PISA E TIRRENIA APRE IL FESTIVAL DELLA ROBOTICA

Rachele Campi
Rachele Campi
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l Festival della Robotica approda sul litorale pisano con l’obiettivo di dimostrare che l’alta tecnologia può essere, prima di tutto, uno strumento di gioia e partecipazione. La sesta edizione della rassegna, la prima intitolata alla memoria del professor Franco Mosca, ideatore del festival, si sposta quest’anno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dal 15 al 17 maggio, trasformando gli spazi del CONI in un grande laboratorio a cielo aperto dove ricerca e gioco si incontrano. Il tema di questa edizione si articola intorno al supporto che la robotica, l’intelligenza artificiale e le tecnologie all’avanguardia possono dare a bambini e ragazzi con differenti abilità motorie, cognitive e sensoriali, diventando strumenti di inclusione e gioco.

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