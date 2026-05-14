PRATO - LAVORO NERO: ARRESTATO UN IMPRENDITORE

Un’attività sospesa, un imprenditore arrestato, dieci lavoratori senza regolare assunzione, altrettanti cittadini stranieri irregolari e sanzioni per circa 40mila euro. È il bilancio del nuovo controllo effettuato ieri dal Gruppo interistituzionale per la tutela della legalità nelle attività produttive, coordinato dalla Prefettura.

Nel corso degli accertamenti, oltre alla presenza di lavoratori irregolari e persone prive di titolo di soggiorno, gli ispettori hanno riscontrato anche condizioni abitative ritenute gravemente inadeguate: locali ricavati abusivamente e utilizzati come dormitori, in spazi senza finestre o non destinati a uso abitativo. Sono emerse inoltre violazioni delle norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli avviato tra aprile e maggio.