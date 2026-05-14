FIRENZE - AFFITTI BREVI: IL COMUNE VINCE VINCE AL TAR

“Oggi è una giornata storica, abbiamo vinto su tutta la linea e su tutte le azioni che abbiamo messo in campo sugli sugli affitti brevi”, “una vittoria non solo a livello locale, ma anche nazionale”. Così la sindaca di Firenze Sara Funaro commenta le tre sentenze del Tar della Toscana che ha respinto 19 ricorsi presentati contro il regolamento di Palazzo Vecchio sulle locazioni turistiche brevi.

“Sono tutte favorevoli al Comune – ha sottolineato – viene data totalmente ragione al nostro regolamento” su ogni punto. “A partire dalla presunta violazione del diritto della proprietà privata. Invece sono stati ribaditi il rispetto dei principi costituzionali, la piena legittimità del Comune a regolamentare su questa materia”. Poi, la sindaca ha precisato, “totale vittoria anche sul fronte del decoro e della sicurezza”, con riferimento allo stop all’uso delle keybox, “una battaglia che abbiamo iniziato in maniera importante”. E infine, “la dico per ultima, ma non lo è perché è stata la prima azione che la l’amministrazione comunale ha portato avanti, quella sulla variante urbanistica”. Il Tar, ha ribadito Funaro, “stabilisce che le amministrazioni hanno diritto a regolamentare per mantenere l’equilibrio tra la residenzialità e le politiche a favore dei residenti cittadini” da un lato “e le politiche dell’accoglienza turistica” dall’altro. Property Managers Italia accoglie “con sorpresa e amarezza la decisione del Tar della Toscana di respingere i ricorsi contro il regolamento sugli affitti brevi del Comune di Firenze, soprattutto alla luce del recente precedente del Tar della Sicilia che aveva invece contestato una normativa regionale ritenuta eccessivamente restrittiva”. Lo afferma Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e ad di Apartments Florence,