FIRENZE - AFFITTI BREVI: FASE 2, ENTRO UN MESE LIMITAZIONI ANCHE FUORI DAL CENTRO

E’ già sul tavolo della Sindaca Funaro e dell’assessore allo sviluppo economico Vicini il “dossier Celata” ovvero il documento del professore della Sapienza di Roma al quale era stato dato l’incarico di mappare la città per individuare zone del fuori dal centro in cui estendere la limitazione di affitti brevi. Sarà quella la base su cui Palazzo vecchio deciderà come avviare la Fase 2, ora che ha in tasca la sentenza del Tar secondo cui l’interesse generale alla protezione dell’ambiente urbano e alla conservazione del patrimonio artistico (Funaro direbbe: l’equilibrio tra le esigenze dei turisti e dei residenti) supera quello della proprietà privata, confermando la validità del regolamento del maggio 2025. Quello riguardava il divieto assoluto di nuovi affitti brevi nell’area Unesco. Ora si passa al resto della città. la prossima settimana è prevista una delibera in giunta, poi i passaggi fino al Consiglio. Nel giro di meno di un mese anche altri quartieri saranno interessati. Funaro non dice ancora quali ma è probabile che San Jacopino, Novoli o Campo di Marte saranno interessati. Con limitazioni totali come nel centro, se saturi. C’è poi un’altra incognita che aleggia sulla questione affitti brevi. Quelli del centro esistenti prima del 2024 sono in regime di moratoria. Hanno tempo fino al 2028 per mettersi in regola con i nuovi requisiti (almeno 28 metri quadrati complessivi, vani non troppo piccoli, presenza di rilevatori di gas, l’elenco è lungo). In molti ancora non lo sono tanto è vero che c’è chi sostiene che fino a 5000 appartamenti (sui circa 11000 in affitto breve esistenti) usciranno dal mercato. Le multe andranno dai 1000 ai 10mila euro con possibilità di ritiro della licenza. Quelli regolari potranno richiedere un’autorizzazione che durerà 5 anni. Un lavoro immenso che aspetta l’assessorato allo sviluppo economico (che conta solo 70 dipendenti) cui si sommerà quello per le nuove aree.