PRATO - L’Expo delle scuole si unisce per la prima volta alla Festa di Prato Comunità educante con varie iniziative in città

L’Expo delle scuole pratesi nasce dalla collaborazione tra il progetto Prato Comunità educante 2025-2028 e l’evento della rete “Il valore della creatività nelle scuole pratesi”, afferente al Polo a orientamento artistico e performativo dell’Ic “Malaparte”. Un evento che ha riunito quasi tutte le scuole della provincia pratese, grazie alla sinergia con il progetto Prato Comunità educante promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.L’iniziativa si inserisce all’interno del Festival regionale della creatività promosso dall’Usr Toscana e giunto alla terza edizione, volta a valorizzare la formazione artistico-espressiva delle scuole del territorio.

Un cartellone condiviso che animerà la città di Prato fino al 16 maggio con eventi, spettacoli e momenti di incontro, dando voce alle esperienze educative, sostenute da una ampia rete di partner pubblici e del terzo settore. La cerimonia di inaugurazione ha preso il via questa mattina all’ Ic Malaparte e proseguirà fino a domani con una mostra realizzata dagli studenti dell’istituto. A chiudere la due giorni al Centro Pecci i Cori di classe a cura della Camerata strumentale di Prato e il musical “Tra sogno e meraviglia” realizzato dagli studenti della scuola Malaparte. Un progetto che unisce tante realtà del territorio, dalle scuole agli enti del terzo settore alle associazioni, per fare rete e combattere la dispersione scolastica e della povertà educativa minorile.

Prato comunità Educante 25-28 è il progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile cofinanziato da Fondazione cassa di risparmio di Prato in collaborazione con Intesa Sanpaolo: il progetto, che ha come capofila la Cooperativa sociale Pane e Rose, rappresenta un’opportunità unica per la città di Prato di innovare il proprio sistema educativo e promuovere l’inclusione e la partecipazione di tutti gli studenti. Questa collaborazione tra la Festa di Prato Comunità educante 25-28 e il Festival della creatività nella scuola rafforza il valore di una comunità che educa insieme, mettendo in rete competenze, esperienze e visioni per offrire ai giovani nuove opportunità di espressione, partecipazione e crescita.