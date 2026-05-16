PRATO - “Match&Cresci”: a Prato il networking che mette in relazione le imprese del territorio

“Match&Cresci”, è l’iniziativa dedicata al networking professionale promossa dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Prato, che propone un nuovo format dedicato alle relazioni e alle connessioni fra le imprese del territorio. L’evento , moderato da Gi Group negli spazi del Danama Space a Prato, ha visto protagonisti ben 25 imprenditori in rappresentanza di 23 aziende locali. Una serie di incontri conoscitivi, brevi ma mirati, studiati appositamente per favorire il dialogo diretto, abbattere le barriere formali e creare solide basi per future collaborazioni lavorative.

“Siamo estremamente soddisfatte della risposta del territorio – commenta Elisa Colzi, presidente del Movimento donne impresa di Confartigianato Prato – Vedere così tante imprese mettersi in gioco per creare sinergie dimostra che la voglia di crescere insieme è il vero motore della nostra economia”.

Non si è trattato di un semplice scambio di biglietti da visita, ma di un vero e proprio laboratorio di relazioni basato sulla fiducia, l’ascolto attivo e lo scambio di valore. Fondamentale per la riuscita della serata è stato il supporto organizzativo del personale di Gi Group, che ha gestito con professionalità la rotazione dei tavoli e coordinato i flussi degli incontri, garantendo a ogni partecipante la massima efficacia nel racconto della propria realtà aziendale. L’iniziativa ha beneficiato del sostegno di Multienergia e ChiantiBanca, che hanno contribuito a rendere possibile questa occasione di confronto.

“Abbiamo sostenuto questa iniziativa attraverso la moderazione della serata, cercando di agevolare la creazione di sinergie e relazioni fra gli imprenditori – dichiara Mirella Guerrini di Gi Group – L’obiettivo è quello di creare una rete fra le imprese, di farle conoscere fra di loro affinché attraverso al networking possano contribuire a far crescere il proprio business”.