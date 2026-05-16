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SESTO FIORENTINO - PRESENTATO IL MANIFESTO DEGLI ALLUVIONATI

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E’ stato presentato in un’iniziativa alla Biblioteca comunale di Sesto Fiorentino Il manifesto degli alluvionati, un documento nato dall’idea di Giovanni Mariotti, presidente del comitato Arca di Noè di Campi Bisenzio che racchiude i diritti e le richieste delle persone che negli ultimi anni sono state colpite da eventi alluvionali.
Hanno preso parte all’evento tutti i presidenti dei comitati alluvionati per far luce sulle criticità del territorio e sulle soluzioni che si possono adottare per prevenire tutto ciò. E’ stato poi presentato il volume Toscana sommersa che racchiude le storie di coloro che son stati colpiti dall’alluvione

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