Firenze - La Gdo sbarca nel settore benessere, primo negozio a Firenze

C’è anche la capsula per l’auto controllo dei parametri vitali nel primo punto vendita d’Italia dedicato al benessere. Si trova a Firenze in piazza Pier Vettori e segna lo sbarco della grande distribuzione nel campo del wellness. E’ Conad infatti, ad aprire un varco in questo modo fatto solo di salute e cura della persona con un negozio dedicato, il Benessity Conad. Lungo i 295 mq di piazza Pier Vettori, troviamo la parafarmacia con 3 farmacisti dedicati, prodotti per regimi alimentari particolari, prodotti per l’igiene personale e per chi fa sport, ma anche il corner con specchio per l’analisi della pelle e persino la postazione dedicata all’Armocromia per individuare le palette di colori che più ci valorizzano