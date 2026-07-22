FIRENZE - CUBO NERO: INDAGA ANCHE UFFICIO UNESCO A PARIGI

Non c’è solo l’inchiesta della procura della Repubblica, ma ora indaga anche l’ufficio Unesco di Parigi sul cosiddetto Cubo Nero, la costruzione sorta al posto dello storico teatro comunale di Firenze che modifica lo skyline di Firenze. Il centro storico della città è totalmente sotto tutela Unesco dal 1982 e ora l’organismo dell’Onu vuol veder chiaro se il progetto abbia alterato il paesaggio e le caratteristiche architettoniche di Firenze in modo irreversibile. Intanto prosegue l’inchiesta della procura di Firenze con 15 indagati, a vario titolo, per le ipotesi di falso, abusi edilizi e violazione del Testo unico sul Paesaggio. Tra gli indagati ci sono dirigenti del Comune, manager, l’ex soprintendente di Firenze Andrea Pessina, progettisti. Sotto la lente ci sono i volumi, il colore scuro della nuova costruzione in distonia con la zona tutelata e violazioni ai vincoli paesaggistici.