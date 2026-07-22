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Firenze - Sanità, la Toscana salva tutto il Pnrr

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La Regione Toscana ha centrato in pieno la missione 6 del Pnrr, la Sanità. I target minimi, ossia 71 case di comunità, 23 ospedali di comunità e 37 Cot, sono stati raggiunti e dunque sono salve tutte le risorse europee, pari a quasi 240 milioni di euro che permettono di portare a termine i cantieri di altre 14 case di comunità, 7 ospedali di comunità e 2 cot. Un risultato, a cui la Regione ha contribuito con altri 35 milioni di euro.
A questo conto dobbiamo aggiungere 120 apparecchiature altamente tecnologiche che portano il totale a 276 milioni di euro. Non solo.
Il Pnrr ha dunque permesso di potenziare la sanità territoriale e di migliorare la tecnologia diagnostica. Restano due problemi, comuni un po’ in tutta Italia, scarso personale sanitario e liste di attesa.

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