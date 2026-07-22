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FIRENZE - OMICIDIO DOPO IL CONCEERTO: L’APPELLO RINVIATO A OTTOBRE

Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
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Serve un supplemento, un’integrazione di istruttoria per comprendere meglio la dinamica della morte di Antonio Morra, il 47enne di Pistoia colpito a pugni al culmine di un diverbio sulle scale del Mandela Forum, a Firenze, all’uscita dal concerto dei Subsonica. A poco più di due anni dal fatto – era l’11 aprile 2024 – e a uno esatto dalla sentenza di primo grado che ha condannato in abbreviato a 7 anni e 8 mesi e a 6 anni anni e 8 mesi i due imputati, Senad Ibrahimi, 49 anni, e Christian Corvo, 30, entrambi facchini in servizio al concerto, la Corte d’Assise d’appello ha recepito, seppure in parte, la richiesta della difesa di uno dei due di chiarire meglio la perizia disposta dal primo giudice. Perizia che dice che i due pugni ricevuti dalla vittima sono compatibili con la morte ma non scioglie tutti i dubbi sulla dinamica e su quale colpo sia stato quello fatale.
Per la parte civile l’integrazione di istruttoria rappresenta un ulteriore, importante tassello.
Si torna in aula il 14 ottobre.

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