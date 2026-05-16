Attualità

FIRENZE - IL PRIMO BABY PIT STOP IN UN MERCATO CONTADINO

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

All’interno del mercato di Campagna Amica Coldiretti a San Frediano è stato inaugurato un “Baby pit stop”, una zona confortevole con tanto di fasciatoio in cui le neo mamme potranno allattare il proprio bambino. L’iniziativa dei Baby Pit Stop è di UNICEF. Questo è però il primo in Italia ad aprire in un Mercato Contadino. Negli orari di apertura (mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 14.00) basterà entrare e accomodarsi. Se oltre ai neonati ci sono anche bambini di altre età lo spazio è pensato anche per loro

Articoli correlati

FIRENZE - MOSTRE: “PANE” DI NARINE ARAKELIAN RIFLETTE...

TOSCANA - IN 10 ANNI SCOMPARSI OLTRE SETTEMILA...

PRATO - “Match&Cresci”: a Prato il networking che...

SESTO FIORENTINO - PRESENTATO IL MANIFESTO DEGLI ALLUVIONATI

FIRENZE - AUTOSTRADA DELL’ACQUA: VIA ALLA FASE CRUCIALE

FIRENZE - IL RESTAURO “APERTO AL PUBBLICO” DEL...

PRATO - Giovane accoltellato, il giudice conferma il...

PRATO - L’Expo delle scuole si unisce per...

PISA - TRA PISA E TIRRENIA APRE IL...

FIRENZE - AFFITTI BREVI: FASE 2, ENTRO UN...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia