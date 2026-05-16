FIRENZE - IL PRIMO BABY PIT STOP IN UN MERCATO CONTADINO

All’interno del mercato di Campagna Amica Coldiretti a San Frediano è stato inaugurato un “Baby pit stop”, una zona confortevole con tanto di fasciatoio in cui le neo mamme potranno allattare il proprio bambino. L’iniziativa dei Baby Pit Stop è di UNICEF. Questo è però il primo in Italia ad aprire in un Mercato Contadino. Negli orari di apertura (mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 14.00) basterà entrare e accomodarsi. Se oltre ai neonati ci sono anche bambini di altre età lo spazio è pensato anche per loro